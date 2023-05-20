التعليم: عدم السماح بعقد لجان ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى سابقا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 مايو 2023 06:30 مساءً - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك لمتابعة الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.

وأكد الوزير أن التعليم أمن قومي، والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكيد على انتظام سير الامتحانات جاءت لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتعبر عن قوة الدولة في مواجهة الفساد، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المتسبب في واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية وإحالته للنيابة العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي: "إن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".