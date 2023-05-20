رضا حجازى: التعليم أمن قومى ومصرون على مواجهة المفسدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى، مدير عام التوجيه المالى والإدارى.

وفى مستهل كلمته، أكد الوزير أن التعليم أمن قومى، والقرارات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتأكيد على انتظام سير الامتحانات جاءت لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتعبر عن قوة الدولة فى مواجهة الفساد، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد المتسبب فى واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالدقهلية وإحالته للنيابة العامة.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إنَّ الوزارة رصدت كل التجاوزات التى حدثت خلال الامتحانات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

كما أكد الوزير على الحاضرين أهمية دورهم فى تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، وتذليل كافة المعوقات من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات المهمة، والالتزام بالمتابعة المستمرة من أفراد المنظومة التعليمية.

ومن جهته، أعرب محافظ الدقهلية، عن تقديره للجهود الملموسة للدكتور رضا حجازى فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى فى مصر، ووضع وتنفيذ خطط جادة للتطوير على أرض الواقع، وحرصه على المتابعة المستمرة لخدمة العملية التعليمة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الآليات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، موضحا أن الوزارة كانت قد شددت على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة فى هذا الشأن، والتأكيد على عدم السماح بأى حالات غش مع اتخاذ الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بجميع أشكاله.

وفى هذا الصدد، شدد الوزير على عدم السماح بالتواجد فى محيط اللجان قبل وأثناء عقد الامتحانات، كما وجه مديرى المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

كما اطمأن الوزير على سلامة الإجراءات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، شددت الوزارة على الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش فى اللجان، والتى تتضمن تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوى، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى، أو شغب سابقا، فضلا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأى وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش، والتأكيد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، فضلا عن تطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات فى كل المديريات التعليمية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أنَّ الوزارة تعمل على التنمية المهنية للمعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التى تمكنه من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة إلكترونية ورقمية، وفى هذا الصدد جاءت مبادرة الرئيس لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لتعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.

كما وجَّه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد طبقا للتوزيع على مستوى كل مديرية، عقب اجتيازهم الاختبارات التى تتم من قبل جهة معنية وتقديم مصوغات التعيين.

وأوضح الوزير أنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية، تم الإعلان عن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات والضوابط لاختيار أكفأ مديرى مدارس، يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر، ومن يجتاز منهم هذا البرنامج يحصل على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

ووجَّه الوزير بتفعيل الأنشطة المدرسية وتوسيع نطاقها فى المحافظة، والعمل على اكتشاف المواهب الفنية والثقافية والفنية ورعايتها، ووجه بإعداد عرض مسرحى وطنى ومن التراث القومى للمديرية، تمهيدا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس.

كما شدد الوزير على متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك فى ضوء الآليات والضوابط المنظمة لها، بمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجها بأهمية الاستدامة فى تنفيذها لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن التعليم الفنى يشهد طفره هائلة، وأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر وأصبحت تمثل نموذجا يمكن تصديره إقليميا ودوليا، نظرا لما تمتلكه من دراسة نظرية وعملية مع شركاء صناعيين وفق المعايير الدولية بما يكسب الطلاب الخبرات اللازمة التى تثقلهم وتؤهلهم لسوق العمل الداخلى والخارجى.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة لوزير التربية والتعليم تكريما لجهوده فى تطوير المنظومة التعليمية.