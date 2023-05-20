مؤسسة حياة كريمة تُطلق أول برنامج تدريبى لطلاب الجامعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، أولى مراحل البرنامج التدريبى لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعى، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومى "حياة كريمة" من خلال المشاركة المجتمعية.





يُعتبر البرنامج التدريبى بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعى والعمل المجتمعى لطلاب الجامعات، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، والزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات القومية فى مختلف المجالات.

تضمن البرنامج التدريبى الذى يضم طلاب من جامعات "الإسكندرية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية" تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه، قام فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب المختلفة حول المبادرات التى يمكن تطبيقها بشكل فعلى داخل قرى حياة كريمة خلال مراحلها الثلاث.

كما شهد التدريب تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب، تحت إشراف فريق عمل المؤسسة.

وتحفيزًا للطلاب على ما يطرحونه من أفكار تعمل المؤسسة على التنفيذ الفعلى لمقترحات الطلاب بتنفيذ المبادرة الفائزة على مدار البرنامج التدريبى فى قرى الريف المصرى، بإشراف الطلاب الذين تم تدريبهم.

يأتى هذا البرنامج التدريبى سعيًا من المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعى وأهمية تعزيز الوعى لدى الشباب والنشء ولا سيما طلاب الجامعات بدور المشاركة المجتمعية، وإكساب الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة، وتشجيعهم على العمل التطوعى، بالإضافة إلى المساهمة فى بناء مواطن صالح لديه احساس بالمسئولية للمشاركة فى الحياة العامة، بتجهيز برامج تدريبية، وزيارات ميدانية للاستفادة من طاقة وحماس الشباب، وتوجيه الشباب للعمل التطوعى.