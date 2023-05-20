وزارة الشباب والرياضة تنظم قوافل طبية لقرى حياة كريمة بمحافظات الدلتا

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع جامعة طنطا الإدارة العامة لرعاية الطلاب، قوافل طبية تجوب محافظات الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة الطبية الأولى بقرية "شبرا اليمن" بمركز زفتى بمحافظة الغربية.





وشملت القافلة (طب بشرى، وتوعية صحية)، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة فى التخصصات الطبية (الباطنة - العظام - الأطفال - الرمد - الجلدية)، وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية، كما تقوم كلية الصيدلة بإعداد الأدوية وتصنيفها وتوزيعها على المرضى بالمجان. كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية صحية وأسرية (مخاطر الإدمان وطرق العلاج، التغذية الصحية السليمة للأطفال، الأمراض المزمنة، صحة المرأة والصحة الإنجابية، العادات الصحية السليمة)، بجانب حملات توعية ومحاضرات وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطى وطرق العلاج والتأهيل النفسى، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، وتنظيم الأسرةَ.

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