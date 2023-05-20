جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية فى تقريرها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة غدًا، بأن يكون الطقس معتدل فى الصباح الباكر.





من المتوقع، أن يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب شيماء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. بينما تنشط رياح مثيرة ومحملة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد: القاهرة العظمى 35، الصغرى 23. العاصمة الادارية العظمى 35، الصغرى 21. 6 اكتوبر العظمى 34، الصغرى 22. بنهــــا العظمى 35، الصغرى 23. دمنهور العظمى 34، الصغرى 22. وادى النطرون العظمى 35، الصغرى 23.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تفاصيل حالة الطقس الأحد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.