قصة كفاح «فاطمة سليمان» تعمل مع زوجها منذ 16 عامًا فى الصيد (فيديو وصور)

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تبدأ فاطمة يومها فى الثالثة فجرًا، تستقل قارب خشبى هزيل، وبجوارها زوجها الحاج محب الذى تجاور الستين عامًا، يلقيان شباكهما بين أمواج لا يعلمان ما تخبأه لهما، ويبدآن رحلتهما اليومية فى البحث عن قوتهما من مهنة صيد الأسماك.
قبل 16 عامًا تزوجت السيدة الثلاثينية من صياد لديه 5 أبناء، تولى تربيتهم بعد وفاة زوجته الأولى، ووجدت نفسها مسؤولة عن أسرة تعمل جميعها فى مهنة الصيد، ولا يعرفون لغيرها سبيلًا فى مواجهة الحياة.
ضيق الحال دفع فاطمة للتغلب على خوفها من مياه النيل، وقررت خوض غمار المهنة التى ورثها زوجها عن والده، وأورثها أيضًا لأبناءه، لكنهم قرروا شق طريقهم بعيدًا عنها لضعف رزقها، وتركوه ترطمه المياه وحيدًا، فلم يجد كتفًا يسنده سوى زوجته، وكانت هى طوق نجاته.
تتولى فاطمة مهمة التجديف بالقارب، بينما يلقى زوجها الشباك فى المياه، ثم يأخذا قسطًا من الراحة لتجهز له كوبًا من الشاى، ويتسامران فى همومها ومصاعب حياتهما ويهونان على بعضهما، منتظرين حنين النيل، حتى تغمز شباكهما بقدوم الخير.
تهم فاطمة وزوجها لتفريغ الشباك من الأسماك، وتجمعها داخل صندوق صنع خصيصًا لهذا الغرض، وما أن تنتهى توجه دفتها نحو البر، لتبيع حصيلة جهدها للتجار بمبلغ زهيد لا يتعدى 20 جنيهًا للكيلو، ثم تعود لمنزلها وفرحتها قد كست وجهها، لتبدأ أعمالها المنزلية دون كلل أو ملل.
تعلمت السيدة الثلاثينية طقوس وأسرار الصيد سريعًا، منها تجهيز الطُعم الجيد الذى تشتهيه الأسماك، والتحلى بالصبر، ومعرفة المكان المناسب للإبحار، وأهمها الرضا بما تجود به المياه حتى ولو كان قليلًا.
جهد ومثابرة وتضحية قدمتها السيدة منذ زواجها، تجدف مع زوجها فى قاربه الصغير بحثًا عن قوت أسرتها، وتقود القارب الكبير الذى يحمل ابنائه لبر الأمان، إذ ساهمت فى زواج إثنين منهم، ومازالت تتكفل معه برعاية الثلاثة الصغار.
هدوء ورضا يغلب الزوجان، وعلى الرغم من ضعف دخلهما، إلَّا أنهما قد تركا رزقهما على الله، وقررا الإبحار بقاربهما الشاهد قصة كفاح استمرت لسنوات، لم تترك فيه فاطمة زوجها، وكانت شراعه وبصلته لبر الأمان.
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