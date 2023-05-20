نوتينجهام يصعق أرسنال.. السيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 مايو 2023 10:27 مساءً - سقط فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني أمام نظيره نوتينجهام فورست، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ليهدى السيتي لقب البريميرليج رسميا.

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة، خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 85 نقطة ليتوج رجال المدربي بيب جوارديولا أبطالا للبريميرليج مع تبقى ثلاث مباريات لهم بالمسابقة.

بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

سجل تايوو اونيى هدف التقدم لصالح نوتينجهام فورست ضد أرسنال بالدقيقة 19 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالى:

رامسدال، بن وايت، جابرييل، جاكوب كيويور، تشاكا، جورجينيو، بارتي، أوديجارد، ساكا، تروسارد ، خيسوس.

ويعاني أرسنال من تحقيق نتائج سلبية خلال الفترة الماضية، جعلته يتراجع ويفقد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما سقط أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.