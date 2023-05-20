وزير التعليم العالى يلتقى بمسؤولى الكلية الملكية للجراحين ببريطانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، الكلية الملكية للجراحين أدنبره، لمناقشة بنود وإطار الاتفاقية الاستراتيجية المُزمع توقيعها بين الوزارة والكلية الملكية ببريطانيا.





وكان فى استقبال الوزير الدكتور مارك إيجن، الرئيس التنفيذى للكلية، وجرى رفع العلم المصرى فى ساحة الكلية الملكية احتفاءًا بهذه الزيارة، وخلال الزيارة، أجرى وزير التعليم العالى جولة تفقدية فى الأقسام الطبية المتخصصة بالكلية الملكية والمتحف الملكى للجراحة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع مسؤولى الكلية الملكية للجراحين أدنبره برئاسة الدكتور مارك إيجن الرئيس التنفيذى للكلية، بحضور الدكتور رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والدكتورة نها السقا المستشار الطبى للحكومة الأسكتلندية والمدير الطبى فى أسكتلندا CMO؛ لمناقشة بنود وإطار الاتفاقية الاستراتيجية المُزمع توقيعها بين الوزارة والكلية الملكية ببريطانيا، وذلك بمقر الكلية الملكية.

وجاء اللقاء بناءً على دعوة من الكلية الملكية للجراحين أدنبره لـ وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والكلية الملكية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تهدف للنهوض بالتعليم الطبى فى مصر، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، من خلال إقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى بما فيها المؤسسات البريطانية.

وخلال اللقاء، قدم "عاشور" عرضًا تفصيليًا يوضح خطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مستعرضًا أهم محاورها ومنها الارتقاء بالتعليم الطبى خاصة وأن الطبيب المصرى مشهودًا له بالتميز والتفرد فى مصر والدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تعتمد على عدد كبير من الأطباء المصريين فى نظام NHS حيث يأتى ترتيب مصر فى المركز الثالث بعد الهند وباكستان من حيث عدد الأطباء.

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم دورًا هامًا فى دعم المنظومة الصحية فى مصر، موضحًا أنه يوجد 120 مستشفى جامعيًا تقدم خدمات صحية مُتميزة لملايين المواطنين سنويًا، حيث تم إجراء 15 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية تحتاج لمهارات خاصة، منوهًا إلى خطوات تطوير المستشفيات الجامعية وتحديثها وذلك بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات.

وأشار مارك إيجان إلى أن إدارة الكلية الملكية تتابع ملف التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، فى إطار ما تم مناقشته خلال زيارة الدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية، للمكتب الثقافى المصرى بلندن، مؤكدًا على تطلع الكلية الملكية لإبرام اتفاقية تعاون استراتيجى مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتيسير التعاون مع الجامعات والمستشفيات والجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمى واعتماد مراكز الامتحانات فى الجراحة بالتخصصات المُختلفة والذى بدأ بالفعل فى مجال طب الأسنان.

وأبدى"عاشور" استعداده للتعاون مع الكلية الملكية فى إنشاء فرع لها بمصر فى جميع التخصصات الطبية، وتعزيز سُبل التعاون فى مجال جودة التعليم الطبى بتنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية فى استخدام منهج التخصصات البينية والمتعددة، وفى نهاية اللقاء، جرى مناقشة الخطة التنفيذية والزمنية للتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والكلية الملكية للجراحين أدنبره.

حضر اللقاء من الكلية الملكية، الدكتور جرانت ماكنتاير عميد طب الأسنان، والدكتور أحمد ناصيف عضو مجلس الكلية الملكية ومايكل ستيت مدير شئون العلاقات الدولية وتطوير الشراكات وإيان فورستير سميث مدير الامتحانات والتعليم وماريت نوود بيترديج مدير العلاقات الدولية بالكلية.

يذكر أنَّ التعاون بين الوزارة والكلية الملكية امتد إلى أن هناك لجنة من الكلية الملكية ستقوم بزيارة لعدد من مراكز الامتحانات بتحالف جامعات المستقبل والنهضة ومصر للعلوم والتكنولوجيا والدلتا فى تخصص تقويم الأسنان تمهيدًا لحصول هذه المراكز على الاعتماد النهائى كمراكز مؤهلة لتوفير التدريب اللازم للبرامج المؤهلة لزمالات الكلية الملكية المتخصصة وتحقيق مُتطلبات الاعتماد كعلامة على جودة الخدمات التعليمية والطبية بتلك الجامعات.