المطران شامى يترأس اليوم الروحى لأبناء الكاثوليك بمصر والسودان

جدة - نرمين السيد - ترأس المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اليوم الروحى لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بالمدرسة البطريركية، بمصر الجديدة.





جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعى كنيسة سيدة البشارة، بشبرا، والوكيل البطريركى بالقاهرة، والإب جورج بنا، راعى كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم، والوكيل البطريركى بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعى كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتى، والأب نبيل أشعياء، راعى كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، والأب رامز قللينى، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها المطران، أعقبها عدد من الفقرات المتنوعة مثل: التأملات الروحية، شهادات الحياة، الترانيم المختلفة، بقيادة بعض الشباب، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس، والألعاب الترفيهية.

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