رئيس قطاع الثروة الداجنة: استنباط 14 سلالة جديدة للدواجن المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 مايو 2023 11:24 مساءً - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة، إن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بالتنمية المستدامة للثروات الداجنة.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي أن معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوعًا جديدًا من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، لافتًا إلى أن هذه السلالات تعتبر ثنائية الغرض؛ حيث تتميز بإنتاج البيض وإنتاج اللحوم، وتناسب المرأة الريفية والأسرة الريفية، وتوزع على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور طارق سليمان، أن الاستنباط هو عبارة عن نواتج تهجين وخلط بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية، وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والملكات البيئية المصرية ومقاومة للأمراض، والحصول على سلالات عالية الإنتاجية متأقلمة مع ظروفنا الإنتاجية وتناسب احتياجاتنا الغذائية، كما تناسب صغار المربين والأسر المصرية.

وعن تواجد السلالات المصرية الأصيلة مثل الفراخ الفيومي، أكد وجودها، لافتًا إلى أنه تتم تنميتها وباستمرار انتخاب وتحسين هذه السلالات.