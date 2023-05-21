انطلاق برنامج تدريب مساعدى وزير العدل على المهارات القيادية المتقدمة

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جدة - نرمين السيد - تم تصميم هذا البرنامح ليتناسب مع طبيعة عمل السادة مساعدين وزير العدل وبما يتماشى مع الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة العدل نحو الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بفكر حديث ومهارات متقدمة وتطبيقات قيادة و إدارة دولية بما يواكب أبرز مستجدات المرحلة، وبما يعود إيجابًا على التطوير المستمر لمنظومة العمل وزارة العدل.
يتضمن البرنامج التدريبى دراسة العديد من المهارات القيادية والشخصية الهامة، مثل مهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة فرق العمل وبعض موضوعات السياسة الدولية، والتحديات الاقتصادية، بالإضافة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمبادئ القيادة والإدارة الحديثة.
يأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون الفعال والممتد بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة العدل، والذى يمتد عبر أكثر من عامين، مستفيدًا منه عدد "١٤٦" عضوًا بالوزارة من خلال ما يزيد عن "٥٠٠" ساعة تدريبية، بجانب متدربى الجهات والهيئات القضائية الأخرى، فى سبيل تحقيق رؤية الوزارة الطموحة نحو إعداد كوادر قيادية متحلية بفهم متكامل ورؤية مميزة حول تحديات وفرص الدولة المصرية.
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