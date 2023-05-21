التعليم: الامتحانات العملية للدبلومات الفنية سارت بصورة ميسرة فى أول أيامها

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا صحفيا، حول تقرير غرفة العمليات المركزية، لمتابعة الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، التى انطلقت اليوم السبت، فى كافة التخصصات والنوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى.





وفى هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى.

وقد أجريت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالى:

- عدد "690" لجنة عقدت بها امتحان العملى – المعامل، بإجمالى عدد "129025" طالب وطالبة.

- عدد "30" لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائى، لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالى عدد"1819" طالب وطالبة.

وفى هذا الإطار، أشاد ممثلى سوق العمل المشاركين فى أعمال التقييم النهائى بكافة النوعيات بالمستوى الفنى الذى أظهره الطلاب أثناء التقييم المهارى، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتى تحتوى على أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد على المستوى المتميز لدى الطلاب.

كما قام الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، يرافقه الدكتور محمد موسى، عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود، مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بتفقد لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمى الصناعية بنين "شبين الكوم الصناعية بنين سابقا" رقم "219" والتى أدى بها عدد "25" طالبا من دارسى برنامج فنى تركيبات كهربية المطور على منهجية الجدارات الفنية، وتم الاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى فى وجود ممثلى سوق العمل.

كما تم تفقد أداء طالبات لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، وعددهم "16" طالبة لاختبار مادة الحاسب الآلى فى المعمل الخاص، وقد تم ملاحظة وجود بعض السلبيات التى تم التنبيه على تلافيها، وتحويل المتسببين فيها إلى الشئون القانونية للتحقيق.

كما تواصل الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، مع غرفة العمليات المركزية للتنبيه على كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية، والتأكيد على توافر كافة الأجهزة والمعدات والخامات والأدوات اللازمة لأداء الامتحانات العملية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه لجان سير الامتحان.

وقامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات بمتابعة عدد "11" لجنة سير هى: لجنة شنبارة الميمونة الثانوية الفنية التجارية المشتركة "محافظة الشرقية"، ولجنة الشهيد صلاح ابراهيم النجار التجارية المشتركة بأبو صوير "محافظة الاسماعيلية"، ولجنة المنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة "محافظة المنيا"، ولجنة مدرسة طهطا التجارية بنات "محافظة سوهاج"، ولجنة مجمع البطاخ الابتدائية "محافظة سوهاج"، ولجنة قصر العينى المتقدمة التجارية "محافظة القاهرة"، ولجنة الزيتون الفنية المتقدمة التجارية "محافظة القاهرة"، ولجنة مدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية "محافظة الشرقية"، ولجنة الواحات البحرية الثانوية الزراعية "محافظة الجيزة"، ولجنة سان ستيفانو الثانوية الفندقية "محافظة القاهرة"، ولجنة العباسية الثانوية الفندقية "محافظة القاهرة"، ولجنة طلعت حرب الثانوية الفندقية طلاب شعبة خدمة الوجبات السريعة بمدرسة عابدين التجارية.