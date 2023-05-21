محافظ الغربية: توريد 119 ألفا و100 طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن صوامع وشون المحافظة، استقبلت منذ بدء موسم توريد محصول القمح وحتى الآن، 119 ألفا و100 طن، مشيرا إلى أن الصوامع والشون استلمت اليوم 1107 أطنان، و146 كجم من البنك الزراعى، و962 طنا و978 كجم من شركة المطاحن، و200 طن و512 كجم من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالى 2270 طنا و636 كجم.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء اليوم السبت، مع كل من الدكتور خالد أبو شادى مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد أبوهاشم مدير مديرية التموين وناصر أبو طالب مدير عام التعاون، للوقوف على الوضع الحالى لموسم توريد القمح 2023 ومدى توفير كل الوسائل لتوافد المزارعين وتوريد وتسليم المحصول بمختلف شون وصوامع المحافظة لتحقيق المستهدف لهذا العام.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية، كما وجه رؤساء المراكز بنقل كميات القمح التى يتم توريدها من المزارعين فى الجمعيات الزراعية يوميا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دورى فى محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح.

وأكد أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير التحديات المتوقعة، مؤكدا أهمية محصول القمح والذى يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى توليه القيادة السياسية رعاية خاصة.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعا تخزينيا (صوامع، وهناجر، وشون)، تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها الأجهزة المعنية بتقديم أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردى القمح.

من جانبه، أشار المهندس محمد أبو هاشم، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذى سيستمر توريده حتى 21 أغسطس المقبل، قد بلغت على النحو التالى: (1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23،5 قيراط، 1475 جنيها للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كما ناشد المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.