ختم القرآن الكريم بالحسين.. وزير الأوقاف: تاريخ جديد لمساجدنا (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة واستمرت إلى مساء اليوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م حيث خُتم القرآن الكريم فى ليلة نورانية مباركة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقراء أعلام دولة التلاوة المصرية.





وفى كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مجالس القرآن تغشاها الرحمة والبركة فضلًا من الله سبحانه وتعالى وبركة، وأنه إذا كان الشاعر العربى الفرزدق قد قال: أولَئِكَ آبائى فَجِئنى بِمِثلِهِم إِذا جَمَعَتنا يا جَريرُ المَجامِعُ، فآن لنا فى مصر أن نفخر بعلمائنا وقرائنا ونقول مفاخرين بهذا الجيل من أعلام القراء أمام العالم كله: أولَئِكَ قرائى فَجِئنى بِمِثلِهِم، إِذا جَمَعَتنا يا أُخى المَجامِعُ، أولَئِكَ أشياخى فَجِئنى بِمِثلِهِم، إِذا جَمَعَتنا يا أُخى المَجامِعُ.

وأوضح، أنه ما أظن أن مثل هذه النخبة اجتمعت على مثل هذه القراءة لا فى جيلنا ولا فى عصرنا ولا فى أى بلد آخر، فهؤلاء هم قراء مصر، ولذلك قررنا باطمئنان وثقة أن يعطى هذا الجيل حقه بفضل الله أولًا ثم بتوجيه دائم ومباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريةبإكرام أهل القرآن.

وأشار إلى أنه قد بدأنا بإطلاق أسماء القراء على مراكز التلاوة والتى ستجمع خيرًا كثيرًا، فاللهم إنا نشهدك أنا نحبك، ونحب كتابك، ونحب أهل القرآن، ونحب رسولك، ونحب من أحب رسولك، ونحب آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم)، ونحب أصحابه ونترضى عليهم، ونحب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب من يصلى عليه، وخصصنا الجمعة القادمة للحديث عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى جميع مساجد مصر، وبعد صلاة الجمعة مباشرة قررنا فى جميع مساجد مصر يعقد مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتطبيق عملى للخطبة.

وفى البرنامج التثقيفى للطفل كل أحد من كل أسبوع يردد الأطفال خلف معلمهم أسماء الله الحسنى قصد بركتها وفهم معناها، وفى يوم الخميس من كل أسبوع فى البرنامج التثقيفى للطفل لينشأ الأطفال منذ نعومة أظفارهم على حب كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فبلد يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه على النبى (صلى الله عليه وسلم) لا يضام أبدًا.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف ستحتفى بهذا اليوم المشهود كل عام وسنجعله يومًا للإقراء وإكرام أهل القرآن بإذن الله تعالى، ونستطيع أن نقول هذا تاريخ جديد لمساجدنا، وليس لمساجد مصر وحدها بل للدعوة فى العالم، عندما تعود المساجد إلى قراءة القرآن والصلاة الدائمة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا هو مفهوم التجديد.

وأكد أننا ما وقفنا هذا الموقف إلا بفضل الله أولًا وما مَنَّ الله (عز وجل) به على هذا البلد وما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلامه أمام القمة العربية التى عقدت بالمملكة العربية السعودية من أهمية الحفاظ على الأوطان، فلو لم يكن مثل هذا الأمن وهذا الأمان وهذا الاستقرار ما كان لنا أن نجلس هذا المجلس.

وقال الوزير: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك عبد الفتاح السيسى يحبك ويحب عمارة بيوتك ويحب رسولك ويحب آل بيته ويحب أهل القرآن ويسعى فى إكرامهم فزده تأييدًا وتوفيقًا وبركة وسدادًا، وزد مصر أمنًا وأمانًا وبركة ويسرًا من عندك يا رب العالمين.