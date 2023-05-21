جدة - نرمين السيد - وأشار متحدث التربية والتعليم - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، إلى أن الإجراءات التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم بشأن "الشهادة الإعدادية" العام القادم، هى تطبيق نظام البوكليت، بهدف منع محاولات الغش.
ولفت إلى أن تطبيق نظام "البوكليت" يُصعب محاولات الغش الإلكتروني، مبينا أن نظام "البوكليت" سيكون عبارة عن كراسة واحدة للأسئلة والإجابة وهذه أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش، كما سُيمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين، وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
ونوه بأن كل الإجراءات تستهدف زيادة كل سُبل ضمان انتظام عملية الامتحانات، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: نبذل جهودا لضمان سلامة انتظام سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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