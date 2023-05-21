اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضارى بالمنيب

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك إطار خطة المحافظة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية. ويعد سوق السمك الجديد بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعيق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

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