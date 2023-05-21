تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 21 مايو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .





هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية)السلوم - مطروح - الضبعة على فترات متقطعة . بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 23 العاصمة الادارية 35 21 6 اكتوبر 34 22 بنهــــا 35 23 دمنهور 34 22 وادى النطرون 35 23 كفر الشيخ 34 23 المنصورة 34 21 الزقازيق 35 23 شبين الكوم 35 22 طنطا 34 22 دمياط 29 20 بورسعيد 29 21 الإسماعيلية 35 22 السويس 34 21 العريش 30 18 رفح 29 18 رأس سدر 35 17 نخل 32 12 كاترين 28 10 الطور 32 23 طابا 32 20 شرم الشيخ 33 23 الاسكندرية 31 21 العلمين الجديدة 31 20 مطروح 29 19 السلوم 31 18 سيوة 36 19 رأس غارب 32 23 الغردقة 33 23 سفاجا 34 24 مرسى علم 33 23 شلاتين 33 23 حلايب 31 24 أبو رماد 30 23 رأس حدربة 29 23 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 22 المنيا 37 23 أسيوط 38 23 سوهاج 38 23 قنا 38 24 الأقصر 38 23 أسوان 38 24 الوادى الجديد 39 22 أبوسمبل 38 23

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