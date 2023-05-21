ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.. والقاهرة تسجل 35

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.





كما تنشط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية والوادى الجديد. ويؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابى، يعمل على حجب أشعة الشمس، كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على كل من السلوم ومطروح والضبعة تكون رعدية أحيانا.

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