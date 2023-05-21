القمة المصرية - العمانية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "قمة مصرية عمانية بالقاهرة اليوم" قالت صحيفة الأهرام، يستقبل الرئيس عبد الفـتاح السيسى، اليوم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، فى قصر الاتحادية، وذلك فى أول زيارة له لمصر، لبحث دفع سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادى فى ظل العلاقات التاريخية والقوية الممتدة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق، لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واقتصاديا، وتحت عنوان "إجراءات الحكومة والمركزى دفعت الدولار للانخفاض فى السوق الموازية"، قالت صحيفة الأهرام، اتجه سعر الدولار للانخفاض مقابل الجنيه فى السوق الموازية «السوداء» انعكاسا لمجموعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى للسيطرة على التعاملات غير الرسمية المدفوعة بالمبالغة واستغلال الظروف ونشر الشائعات لتحقيق مكاسب على حساب العملة الوطنية والمصلحة العامة.

وأوضحت الصحيفة، أن السيطرة على السوق الموازية جاءت من خلال عدة إجراءات اتخذتها الحكومة وآخرها قرار رئيس الوزراء بإلغاء الجمارك على واردات الركاب القادمين لمصر ليساهم فى تهدئة أسعار الذهب المرتبطة بالسعر العالمى للدولار والسعر فى السوق الموازية، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن قدرة الدولة على سداد الديون والأخبار عن صفقات جديدة وضخ مزيد من العملة الأجنبية فى السوق لتهدئ من سخونة التعاملات فى السوق الموازية وتعيد الثقة فى العملة الوطنية.

ومازلنا فى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة"، نقلت صحيفة الجمهورية، عن الــدكــتــور مـصـطـفـى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام ، مشيرًا إلى مـا تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشارت إلى أنه خلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر، جهود الـوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فيما تتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وسياسيا وتحت عنوان "اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا المحليات والأحزاب"، قالت صحيفة الجمهورية، تنطلق اليوم ثانى جلسات المحور السياسى للحوار الوطنى ومن المقرر أن يتم عقد أربع جلسات للجنتى الأحزاب السياسية والمحليات وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت الصحيفة، أن لجنة المحليات تناقش على مـدار جلستين قضية "قـانـون المجالس الشعبية المحلية" كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التى تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصاتها، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

وتحت عنوان "التعليم" تعتمد "البوكليت" فى الشهادة الإعدادية، قالت صحيفة المصرى اليوم، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى اعتماد نظام "البوكليت" فى امتحانات الشهادة الإعدادية حرصا على عدم تداول ورق الأسئلة، ضمن عدد من الإجراءات المنظمة للامتحانات التى سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل حفاظا على حقوق الطلاب.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار الوزارة، تضمنت أن يحوى ظرف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 20 ورقة أسئلة، ويُفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، ويُمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "مصر تشارك فى "بينالى فينيسيا" بمشروعات حول نهر النيل، قالت صحيفة "المصرى اليوم"، بــ"صوت نهر النيل وقارب صغير يرمز لحكاية المصريين مع النيل منذ قديم الأزل، وخريطة تفاعلية تضم اللوحات التى تعبر عن عمل الجمعيات الإفريقية والأوروبية فى النهوض بنهر النيل، والقضاء على الصراعات القائمة عليه" جاءت الفكرة المقدمة من مصر بعنوان" معمل المستقبل" المشاركة فى "بينالى فينيسيا الدولى للعمارة" فى دورته الــ 18 الذى بدأ أمس ويستمر حتى 26 مايو الجارى.

وأوضحت الصحيفة، أن معرض بينالى فينيسيا للعمارة يعد المعرض الأشهر على المستوى الدولى وهو واحد من أهم المعارض التى تمثل أحداث العمارة المعاصرة، وتتنافس الدول المشاركة فى إظهار أفضل ما ليدها من أعمال معمارية، بحيث يخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركة.