الإسكندرية تواصل حملات إزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، التصدى لحالات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة أعمال البناء المخالف، وفرض سيادة القانون.





وشن حى ثان المنتزه حملات تم خلالها، إزالة 6 حالات للبناء المخالف بدون ترخيص بمناطق عزبتى "البرنس قبلى وسيكلام" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وقام حى أول العامرية بإزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية "طيبة 1" ومنطقة النهضة، و7 حالات بناء مخالف فى المهد بمنطقة النهضة بنطاق الحى. وشن حى ثان العامرية حملات لإزالة 4 حالات بناء مخالف بأرض الشرطة وقرية البصرة، والتحفظ على مواد ومعدات البناء المستخدمة. وأسفرت الحملة التى قام بها مركز ومدينة برج العرب، عن إزالة 4 متغيرات مكانية وبناء مخالف بقرية بهيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووقف حالتى بناء على أرض زراعية بنطاق حى وسط.

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