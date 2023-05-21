سويلم: متابعة أعمال التفتيش بالوزارة لتحقيق الرقابة على المشروعات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، حرصه على متابعة كافة أعمال التفتيش الفنى والمالى والإدارى بالوزارة باعتباره أداة هامة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذى يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفنى بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة فى الإدارة. وقال الوزير إن تحقيق مبادئ الحوكمة فى الإدارة سيمكن متخذى القرار بوزارة الرى من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز فى الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعالة، مع مراعاة كافة الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة. وأضاف أن تحقيق الشفافية فى العمل يعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكافة الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل. وأشار الوزير إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعى بأهميتها فى ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة، بما ينعكس إيجابيا على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذى يؤدى لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

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