مباحثات مصرية-يابانية بشأن إدارة المخلفات الصلبة فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووفد هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) فى تنفيذ الزيارة الثانية للوفد لمحافظة بورسعيد.





واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الوفد اليابانى وفريق عمل وزارة البيئة لمناقشة الخطوات التنفيذية وسبل التعاون فى مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات فى المحافظة، بحضور ممثلى إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

وخلال اللقاء استعراض الحضور مقترحات مشروع التعاون مع الجانب اليابانى، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة وعرض نظام العمل اليومى فى جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلى، وخطة المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمنظومة النظافة، ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 100 فدان جنوب محافظة بورسعيد لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات البناء، وسوف يتم وضع التصور المبدئى للمشروع بالتعاون مع الجايكا.

وتسعى المحافظة لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير للمساهمة فى التخلص الٱمن من المخلفات، كما يساهم فى الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة فى تطوير الملف البيئى.

كما نفذ الوفد زيارة لأحد الشواطئ بالمحافظة للوقوف على وضع المخلفات البلاستيكية الموجودة بالشواطئ، وتفقد حى المناخ للتعرف على أعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع، إضافة إلى زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات الذى يجرى تشغيله من خلال شركة ريلاينس والمتعاقد معها من قبل المحافظة للقيام بأعمال المعالجة والتخلص الآمن، وانتهت الجولة بتفقد موقع حملة معدات الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، ترأس الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا مع الوفد اليابانى من هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لاستكمال مناقشة سبل التعاون فى مجال المخلفات.