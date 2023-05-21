جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة، ولو لأسبوع، ونأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق مد الهدنة لأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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