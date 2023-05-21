مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، اقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى الشريف، برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.





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