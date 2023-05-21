الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، والذى يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.

وأوضحت أنه يمكن لكل أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى من كل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية، من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريًا، ويستفيد من الدعم الاستثنائى ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على البطاقة، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية، والذى يستمر صرفه حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقات التموين.