الحوار الوطني.. ممثل الشعب الجمهوري: قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج طبقا لمشروع قانون جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 12:30 مساءً - قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، جاء ذلك خلال جلسات المحور السياسي الحوار الوطني.

وأضاف أبوهميلة لقد وصل عدد الأحزاب في مصر لأكثر من ١٠٠ حزب في ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل١٣ حزب برلماني فقط، وهو ما دعا بسببه السيد الرئيس لدمج الأحزاب.

وأشار إلى أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي حيث أصبح المواطن الحزبي استثناء وهو ما أثر سلبا على ممارسة المواطنين للعمل السياسي.

وتابع لقد قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الاحزاب السياسية طبقا لمشروع قانون جديد، ووضع مباديء الحوكمة المالية والادارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدا عن التزكية والتعيين واشتراط الية الانتخاب الداخلي.

وشدد على ضرورة عدم تركيز السلطة في يد شخص او بضعة اشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشح في المجالس النيابية والمحلية.

وأشار لضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعي بتلبية احتياجات المواطنين، داعيا لإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية