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الحوار الوطنى.. ضياء رشوان: إذا لم تكفى جلستين لمناقشة قضايا الاحزاب لا مانع من مد الجلسات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 12:30 مساءً -  

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة اليوم تتناول شئون الأحزاب بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب، وكذلك التعديلات المقترحة عليه، وقضايا آخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية في مصر.

 

وأضاف رشوان خلال كلمته في الجلسة الأولى، للجنة الأحزاب، المختصة بمناقشة جميع محاور اللجنة بالحوار الوطني، أن مشاكل الاحزاب سيتم مناقشاتها على مدار جلستين اليوم، ضمن المحور السياسي، مؤكدا على انه في حالة لم يكن الوقت على مدار الجلستين كاف لمناقشة قضايا الاحزاب، فان مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات وهو أمر منصوص عليه في لائحة المجلس.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى الحوار إجراء حوار وطني شامل بين القوى والأحزاب السياسية كجزء من تأسيس «الجمهورية الجديدة » في احتفالية افطار الأسرة المصرية في شهر رمضان قبل الماضي.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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