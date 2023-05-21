وصول سفينة عملاقة عليها 2564 سائحا إلى ميناء بورسعيد

وقال المكتب الإعلامى - فى بيان اليوم الأحد - إنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للسياح إلى مدينة القاهرة؛ لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.
وأشار إلى أن الميناء يواصل استقبال السفن السياحية المترددة عليه، وذلك للمرة الرابعة خلال أيام، حيث وصلت إليه السفينة السياحية العملاقة (PACIFIC WORLD) عالم المحيط الهادئ وعليها 1209 ركاب و661 طاقم البحارة، والسفينة السياحية (AMADEA) وعليها 429 راكبا و315 من طاقم السفينة، والسفينة (VAIKING MARS) وعليها 917 راكبا و455 من طاقم السفينة، مما يعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.
وكانت فى استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغانى السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم، والتى تعبر عن تراث المحافظة.
جدير بالذكر أن السفينة (COSTA PACIFICA) تعد واحدة من السفن السياحية الشهيرة، والتى تجوب موانئ العالم، تم بناؤها عام 2009 وجددت فى 2017، وهى أحد السفن السياحية (كونكورديا) وتتكون من 13 طابقا مكونا من 1504 كبائن تتسع لأكثر من 3780 راكبا، تتميز بوجود منتجع صحى يساعد على الاسترخاء ومركز للياقة البدنية، كما توجد بها 6 مطاعم و4 حمامات سباحة.
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