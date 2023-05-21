الرعاية الصحية: نجاح عمليتين لزراعة صمام بتقنية TAVI لحالتين من المسنين

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يوما علميا، حول أحدث التقنيات الطبية العالمية المتقدمة المستحدثة لزراعة واستبدال الصمام دون جراحة من خلال القسطرة القلبية، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





وأوضح بيان الهيئة، أن اليوم العلمى جاء بعد نجاح فريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبى فى تركيب صمام جديد عن طريق القسطرة بتقنية التافى "TAVI" لحالتين من المسنين بقسم القسطرة القلبية، الحالة الأولى لمنتفع يبلغ من العمر 78عاما، يعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى مع وجود تاريخ مرضى لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتركيب وصلات على الشرايين التاجية واختلال بوظائف الكلى وأمراض مزمنة ويعانى من آلام حادة بالصدر وصعوبة بالتنفس.

وتابع: الحالة الثانية لمنتفع يبلغ من العمر 89 عاما، كان يعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى وارتفاع ضغط الدم وتكرر دخوله المستشفى بصعوبة بالتنفس وإغماء متكرر، وقد كان القرار العلاجى المناسب للحالتين تركيب صمام جديد كالخيار العلاجى الأنسب، وقد قام الفريق الطبى بإجراء العمليتين وزراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحى وبتخدير موضعى، كما خرج المريضين من غرفة القسطرة عقب العملية فى كامل وعيهما، فيما تم حجزهما بالعناية المركزة لفترة لن تزيد عن 36 ساعة، وبعدها تستقر الحالات ويعودا لممارسة حياتهما الطبيعية.

واستكمل البيان: تعتبر تقنية "TAVI" تقنية حديثة يتم من خلالها استبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح وتتميز بعدة مميزات حيث يتم إجراؤها دون تخدير كلى، إضافة كثر أمانا لكبار السن، وتحدث تحت إشراف فريق طبى مؤهل وعلى أعلى مستوى من المهارة.

وأجرى القسطرة الطبية الفريق المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبى الذى ترأسه الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية وخبير زراعة الصمام الأورطى بالقسطرة، الدكتور محمد عز الرجال، استشارى القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطى بالقسطرة، الدكتور محمود صباح، استشارى القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطى بالقسطرة، والدكتور كمال رأفت، الدكتور وسام الصاوى، الدكتور محمد جمال بيومى "اخصائيى القلب والقسطرة"، الدكتور أحمد عادل Medtronic Technical Consultant- TAVI، الدكتور شيماء دهشان، استشارى التخدير، وذلك مع نخبة متميزة من فريق التمريض المتميز بهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير زراعة الصمام الأورطى بالقسطرة، إلى استحداث العديد من الحزم الطبية والعلاجية وفائقة الدقة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، من بينها عملية استبدال الصمام الأورطى بالقلب عن طريق تقنية التافى "TAVI" والتى تعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، لافتا أن ما يحدث بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إنجاز يفوق النسب العالمية خاصة فى مجال القساطر التداخلية، منوها أن مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، وتقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة فى مجال القلب، والتى من بينها عملية TAVI، مشيرا إلى إجراء 7 عمليات بتقنية TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبى، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وذلك بمعايير عالمية تضاهى وتتفوق على الأرقام العالمية فى المجال، فيما تصل تكلفة العملية الواحدة 750 ألف جنيه للعملية الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة، لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.