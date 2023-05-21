الحوار الوطنى.. حزب العدل: ضروري أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 01:27 مساءً -

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن صورة الأحزاب سلبية للغاية في الشارع المصري، وهذا الأمر يلقي بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف.

وحذر رئيس حزب العدل من أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال الـ 80 عاما الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على أن الأحزاب أحد الوسائل لتخفيف حدة المجتمع، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الأحزاب لا تندمج بسبب القانون، فكل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبي سواء في المحليات أو النواب أو الشيوخ أو غيرهم ، مطالبًا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى الحوار إجراء حوار وطني شامل بين القوى والأحزاب السياسية كجزء من تأسيس «الجمهورية الجديدة » في احتفالية افطار الأسرة المصرية في شهر رمضان قبل الماضي.