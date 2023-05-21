أخبار مصرية

الحوار الوطنى.. ممثل الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أبعد الشباب عن المشاركة في أى عمل سياسى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 01:27 مساءً - قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أحد أعضاء الحركة المدنية، في الستينيات كان هناك حزب واحد فقط هو الحاكم ونجح في تجييش الأمة لمواجهة العدو.

 

وأوضح جبر ، خلال كلمتة بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مسألة

الترغيب والترهيب أدت إلي عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي.

 وطالب عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أن تكف بعض السلطات الأمنية في التدخل في العمل الحزبي، وضرورة إلغاء الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر .

 

كما طالب جبر بضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تعوق العمل الحزبي، مضيفاً، سنتقدم بمقترحاتنا فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب والعمل السياسي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا