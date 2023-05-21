الحوار الوطنى.. ممثل الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أبعد الشباب عن المشاركة في أى عمل سياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 01:27 مساءً - قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أحد أعضاء الحركة المدنية، في الستينيات كان هناك حزب واحد فقط هو الحاكم ونجح في تجييش الأمة لمواجهة العدو.

وأوضح جبر ، خلال كلمتة بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مسألة

الترغيب والترهيب أدت إلي عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي.

وطالب عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أن تكف بعض السلطات الأمنية في التدخل في العمل الحزبي، وضرورة إلغاء الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر .

كما طالب جبر بضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تعوق العمل الحزبي، مضيفاً، سنتقدم بمقترحاتنا فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب والعمل السياسي .