لفترة ثالثة.. انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اختيار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالى.





جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، الذى يعقد اليوم الأحد، فى مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية. وأشار «عبدالغفار» إلى أن انتخاب وزير الصحة، رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب. وقال إنه جرى انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين، نائبا لرئيس المكتب.

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