القوات المسلحة تنظم حملة «مودة» لتوعية المقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج، من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة القوات المسلحة.





ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ واستقرار المجتمع المصرى. يأتى ذلك فى إطار خطط وبرامج التوعية القومية والإجتماعية التى تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الوزرات والجهات المعنية بالدولة للتوعية بالجهود التى تبذلها الدولة فى كافة القطاعات ورفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة.

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