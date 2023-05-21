محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضارى بالمنيب (صور)

جدة - نرمين السيد -

رافق المحافظ، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لمصر، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، وستيفانى سورنسن نائب رئيس التعاون الألمانى بالسفارة الألمانية فى القاهرة، وفيرا مورادينى مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبى لمصر.

وأكد أحمد راشد، فى كلمته، أن سوق السمك الحضارى بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz، لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية الى جانب توفير فرص عمل.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السوق مقام على مساحة 2000م2، ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى أنه ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق، وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة، حيث أنه أنشئ على أعلى مستوى خدمى.

وأكد المحافظ، أن المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية، وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب.

وثمن أحمد راشد، دور الجهات المشاركة فى تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030، والتى تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية، مؤكدا على التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين.

حضر الافتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هئية النظافة والتجميل، والمهندسة زيزى كامل رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

يأتى السوق ضمن خطة المحافظة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، لما تسببه من مظهر غير حضارى، والتواجد غير المنظم للبائعين، وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.