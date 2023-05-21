إنجاز جديد لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية فى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

جدة - نرمين السيد - حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة، إنجازا رياضيا جديدا، خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، التى استمرت على مدار عدة أيام بدولة تونس، بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.





وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على 24 ميدالية متنوعة بواقع (17 ذهبية – 4 فضية- 3 برونزية) من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال.

وحصد لاعبو المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية، 12 ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على 3 ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسى إفريقى فى كل من مسابقات الخطف (117) كجم - النطر (151) كجم فى ميزان (81) كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمى 3 ميداليات ذهبية فى وزن (71) كجم.

كما حصل اللاعب عبد الرحمن محمـد على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى وزن (+102) كجم وحقق رقما قياسيا إفريقيا جديد فى مسابقة النطر بوزن (243) كجم، وحصد لقب أقوى رباع فى إفريقيا، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم 3 ميداليات برونزية فى وزن (102) كجم.

واقتنصت لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية 9 ميداليات متنوعة فى ذات البطولة، وحققت اللاعبة حليمة عبد العظيم 3 ميداليات ذهبية فى وزن (+87) كجم، واللاعبة سمر سعيد حبشى 2 ميدالية ذهبية و1 فضية فى وزن (87) كجم، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق 1 ميدالية ذهبية و2 فضية نفس الوزن، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش 3 ميداليات ذهبية فى وزن (89) كجم.

وكان فى استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة إحتفالا بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وإمتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.