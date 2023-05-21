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الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة و3 صيانة وتطوير

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 02:24 مساءً - تواصل وزارة الاوقاف خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، وسيجري افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155 مسجدًا منها 932 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف سوهاج

1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة

2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

 

مديرية أوقاف الفيوم

3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

 

مديرية أوقاف أسيوط

4. الرحمن – بني طالب - الفتح

5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط

6. التوبة – بني هلال – القوصية 

7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 

 

مديرية أوقاف البحيرة

8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول

9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات

10. شنوده – نديبة - دمنهور

 

مديرية أوقاف القليوبية

11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية

12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

 

مديرية أوقاف بني سويف

14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

 

مديرية أوقاف المنيا

15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي 

 

مديرية أوقاف الشرقية

16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير 

 

ثانيًا : مساجد الصيانة

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

 

مديرية أوقاف بني سويف

2. الوكلية – غرب الفشن 

 

مديرية أوقاف جنوب سيناء

3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

 

اخبار الاوقاف، افتتاح مساجد، المحافظات، الجمعه القادمه، اعمار بيوت الله

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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