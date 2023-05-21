الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة و3 صيانة وتطوير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 02:24 مساءً - تواصل وزارة الاوقاف خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، وسيجري افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155 مسجدًا منها 932 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف سوهاج

1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة

2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الفيوم

3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

مديرية أوقاف أسيوط

4. الرحمن – بني طالب - الفتح

5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط

6. التوبة – بني هلال – القوصية

7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول

9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات

10. شنوده – نديبة - دمنهور

مديرية أوقاف القليوبية

11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية

12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

مديرية أوقاف بني سويف

14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

مديرية أوقاف المنيا

15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي

مديرية أوقاف الشرقية

16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير

ثانيًا : مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

مديرية أوقاف بني سويف

2. الوكلية – غرب الفشن

مديرية أوقاف جنوب سيناء

3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

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