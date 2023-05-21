الحوار الوطنى.. ممثل إرادة جيل : دمج الأحزاب يحتاج لرؤى عديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 02:24 مساءً - قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الاحزاب المصرية، إن الدستور، أكد على التعددية الحزبية، وبالتالي عملية الدمج تحتاج رؤى عديدة، والأمر يتطلب وضع التحالفات بعين الاعتبار.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه يجب التوسع من اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، مضيفًا أن هناك فارق بين التمويل والدعم، فالتمويل يتطلب المتابعة، أما الدعم فهو قادم من الدولة وهو أمر، طبيعي، ويجب أن يكون الدعم مقابل عدد النواب في كل حزب،

وأكد على حرية الرأي وتواجد الأحزاب في الشارع، مضيفًا:" بنعمل اللي إحنا عاوزينه في الشارع طالما في إطار القانون والدستور".

وشدد على أن مصر دولة كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لديها أحزاب بهذا الحجم، بل وأكثر، ولكن نحتاج لأحزاب فاعلة.