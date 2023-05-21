تعليم الجيزة: لم ترد شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية اليوم

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتفقد مدرستى هدى شعراوى الإعدادية بنات، وبدر الإعدادية بنين، التابعتين لإدارة الدقى التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة، هالة كمال.





كما تابع سلومة، لجنة مدرسة الأورمان الإعدادية بنين، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور حنان موسى، مدير عام الإدارة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم الأحد، ثانى أيام الامتحانات، الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء.

وأثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخلها وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والمديرية.

واطمأن سلومة من الطلاب والطالبات، خلال زيارته، على مستوى الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى، وشدد على توفير الراحة والهدوء للطلاب.

كما شدد على تطبيق أقصى العقوبة على محاولات الغش، واصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى ولو كان مغلقا، وذلك حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا مدير المديرية، الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وبعد جولته التفقدية، تابع أشرف سلومة، سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الجبر والإحصاء اليوم، 190 ألفا و743 طالبا وطالبة بنسبة 98.4%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.