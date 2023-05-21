وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 601 طن قمح محلى قبل الاستخدام فى الأغراض غير المسموح طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.
وفى محافظة بنى سويف، أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف، أنه تم ضبط 30 طن قمح مهرب، قبل الاستخدام فى الأغراض غير المخصصة.
أما فى محافظة كفر الشيخ، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ، أنه تم ضبط 10 أطنان قمح محلى قبل الاستخدام فى الأغراض غير المخصصة.
وفى محافظة الغربية، أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة، ضبط 42 طن قمح محلى مهرب، لافتا إلى أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه اليوم جميع مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها.
وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: ضبط 683 طن قمح محلى مهرب فى 4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.