التموين: ضبط 683 طن قمح محلى مهرب فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من مديرية تموين الدقهلية، حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح، بها سواء فى المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.





وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 601 طن قمح محلى قبل الاستخدام فى الأغراض غير المسموح طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف، أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف، أنه تم ضبط 30 طن قمح مهرب، قبل الاستخدام فى الأغراض غير المخصصة.

أما فى محافظة كفر الشيخ، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ، أنه تم ضبط 10 أطنان قمح محلى قبل الاستخدام فى الأغراض غير المخصصة.

وفى محافظة الغربية، أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة، ضبط 42 طن قمح محلى مهرب، لافتا إلى أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه اليوم جميع مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.