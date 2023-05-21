عاجل- الرئيس السيسى يستقبل سلطان عمان (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر، عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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