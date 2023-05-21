تعليم القاهرة: لن نسمح بتجاوزات تخل بمنظومة امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالغرف الفرعية بـ33 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.





وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان نهاية العام الدراسى 2022/2023، فى مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بمنظومة الامتحانات، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، مشددا بضرورة التنسيق الكامل مع ميدرى الإدارات التعليمية، والتواجد الميدانى باللجان وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحانات.

وأوضحت ميدرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن ورقة امتحان مادة اللغة الانجليزية، جاءت فى صفحتين، وكانت واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، أما الأسئلة فكانت سهلة الصياغة فنيا ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر، ومناسبة للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين المقالية والموضوعية.

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة هذا العام 2023/2024، 200 ألف و844 طالبا وطالبة، موزعين على أكثر من 700 لجنة سير امتحان على مستوى المحافظة.

ويختتم لطلاب امتحانات هذا العام بعد غد الثلاثاء بمادة العلوم.