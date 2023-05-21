الحوار الوطنى.. مقرر مساعد المحور السياسي: لا حياة سياسية سليمة بدون أحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 04:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي، لا تقوم حياة سياسية سليمة بدون وجود أحزاب سياسية وما نأمل بالوصول إليه مازال بعيداً عن واقعنا .

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية على ضرورة الالتزام بنصوص القانون، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى القانون بقيود على الأحزاب السياسية، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية موجهة التحية لأجهزة المعنية فى إطلاقها سراح المحبوسبن احتياطيا .

وأضاف: نأمل مع انتهاء الحوار أن يكون جميع المحبوسبن قد خرجوا، مضيفا أن حرية الأحزاب ومعرفة المواطنين بنشاطتها لا يتوقف عليها فقط ولكن لابد من مساحة إعلامية للأحزاب .