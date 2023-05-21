الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية فى بيانها، اليوم الأحد، إنه من المقرر أنَّ يكون الإجلاء جوًا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا هذا، وتستمر عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:

1- معبر قسطل ( إجلاء برى).

2- معبر أرقين ( إجلاء برى).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913