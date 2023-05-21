جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية فى بيانها، اليوم الأحد، إنه من المقرر أنَّ يكون الإجلاء جوًا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا هذا، وتستمر عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:
1- معبر قسطل ( إجلاء برى).
2- معبر أرقين ( إجلاء برى).
كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
1- 01281943599
2- 01283176894
3- 01283176866
4- 01283176900
5- 01283176913
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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