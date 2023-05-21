رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الاستشارى الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمّال، رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولى، المدير الإقليمى لشركة أكتيس.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: اتخذت الدولة قرارات مُهمة فى الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال فى مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الحكومة ستتابع بشكل دورى تنفيذ هذه القرارات، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمنى، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.

وتابع: نعمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأى أفكار خارج الصندوق، موضحًا أن أى مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة، ومؤكدا: نحن منفتحون على كل الأفكار والآراء.

وخلال الاجتماع، قال أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى: منذ تشكيل المجلس، قمنا بعقد اجتماعات منفردة؛ بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التى تسهم فى التغلب على التحديات التى تواجه مناخ الأعمال فى مصر.

وعرض أعضاء المجلس الاستشارى عدداً من الأفكار التى تسهم فى زيادة الحصيلة من النقد الأجنبى، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات، الذى أعلنت عنه الدولة، والذى يسهم بدوره فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذى للطروحات.

كما تمت الإشادة من قبل أعضاء المجلس الاستشارى بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم السيد الرئيس المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وحل أى عقبات قد تواجه المستثمرين.

وأشار أعضاء المجلس الاستشارى خلال الاجتماع إلى بعض القطاعات المهمة التى تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.

كما أشادوا بقرارات التحفيز التى وافق عليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضى، بشأن مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدى، واعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، فى سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التى من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم دراسة الآراء والمقترحات التى تم عرضها اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.