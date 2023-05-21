الرئيس السيسى وسلطان عمان يصلان قصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 05:24 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

ويحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.