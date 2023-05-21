القوات المسلحة تقدم الاستشارات العلمية للمصانع التى لها آثار تلوث بيئى

ويهدف المكتب الاستشارى إلى تقديم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية وتقديم الدراسات العلمية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية للمصانع والصناعات التى لها آثار تلوث بيئى، وإعداد الدراسات ما قبل الإكلينيكية للأدوية واللقاحات ودراسات إنشاء المعامل البيولوجية، وذلك بعد تطبيق نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء طبقاً لمواصفات الأيزو العالمية.
وألقى اللواء عبدالحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، والمشاركة الفعالة فى تحقيق رؤية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة 2030.
كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة كلمة، أشارت خلالها إلى أهمية التنسيق مع إدارة الحرب الكيميائية فى معاونة أجهزة الدولة فى فرض الإلتزام البيئى والتعرف على ملوثات البيئة المصرية وإيجاد الحلول المناسبة ومواجهة أخطار التلوث الكيميائى والإشعاعى والبيئى والتغلب على الآثار الناتجة عنه.
وفى ختام الفعاليات قام الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بتسليم شهادة اعتماد المكتب الاستشارى لمدير الحرب الكيميائية، تلا ذلك قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد معرض للاجهزة العلمية فى مجالات العلوم المتعلقة بالتحاليل الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والبيئية لتحقيق الاستفادة من كل ماهو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا مما يسهم فى تطبيق معايير الحفاظ على البيئة.
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