«إكسترا نيوز» تستعرض العلاقات السياسية بين مصر وعُمان

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جدة - نرمين السيد - ونشرت "إكسترا نيوز" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، انفوجرافًا، يتضمن آليات العمل السياسى بين البلدين.
وأوضح التقرير، أن هناك روابط أخوية وثيقة وتاريخية تجمع بين البلدين، كما أن مصر تعتز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن التأكيد على تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة العلاقات الاقتصادية.
وتابع أن هناك إشادة مصرية بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين، كما أن هناك إشادة عُمانية بالدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات.
وأضاف أن هناك توافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، فضلًا عن التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية.
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