نور الطيب تتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 07:27 مساءً - توجت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.

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وتعد نور الطيب، هي الممثلة الوحيدة للاسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.