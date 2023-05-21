مانشستر سيتى يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بفوز جديد على تشيلسى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 مايو 2023 08:24 مساءً - فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسى بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت ينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

مان سيتي ضد تشيلسي

سجل جوليان ألفاريز هدف الفوز لصالح مان سيتي ضد تشيلسى في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وذكرت شبكة "Opta" العالمية للإحصائيات، أن مانشستر سيتي سجل 100 هدف في مبارياته على أرضه هذا الموسم فى جميع المسابقات، بزيادة 34 هدفًا عن أى فريق آخر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وجاء تشكيل مانشستر ضد تشيلسي، كالتالى..

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ووالكر، لويس، أكانجى، لابورت.

خط الوسط: فيليبس، جوميز، بالمر.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين.

فيما يبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيلفا، تشالوباه، فوفانا، أزبيليكوتا، لويس هال.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كالاجر، لوفتس تشيك.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاى هافيرتز.



مان سيتي ضد تشيلسي

بهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصدارة برصيد 88 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف برصيد 81 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

وتوج فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي الموسم الجاري 2022-2023، بعد خسارة أرسنال 0-1 أمام نوتينجهام فورست أمس السبت، بنفس الجولة.

وتجمد رصيد فريق أرسنال عند النقطة 81 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلفًا لمان سيتي المتصدر برصيد 88 نقطة، ومع تبقي مباراة للجانرز يتوج السيتيزنز بطلاً لمسابقة البريميرليج بفارق نقطة بغض النظر عن نتائج ما تبقي من عمر المسابقة.

حصل فريق مانشستر سيتي على أول لقب من الثلاثية التاريخية هذا الموسم، ويتبقي له نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي امام مان يونايتد يوم 3 يونيو، ونهائي دوري أبطال أوروبا امام إنتر ميلان يوم 10 يونيو.