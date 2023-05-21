الخارجية: مذكرة تعاون بين الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية المتوسطية بمالطا

جدة - نرمين السيد - وجاء التوقيع على المذكرة خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد إلى العاصمة المالطية فاليتا، حيث جرى التوقيع عليها مع السفير جودفيرى بيروتا رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وذلك فى حضور السفير خالد أنيس سفير مصر فى مالطا والدكتور ستيفن كاليا مدير الأكاديمية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير علاقات الشراكة الممتدة التى تربط بين المعهد والأكاديمية لأكثر من ثلاثة عقود، والتى ترتكز على قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية سنوية لشباب الدبلوماسيين المصريين للحصول على درجة الماجيستير فى العلاقات الدولية من الأكاديمية.
واتفق الجانبان على توسيع رقعة أنشطة التعاون بينهما عبر تبادل الخبراء والباحثين وتنظيم البرامج المشتركة لتطوير مهارات الدبلوماسيين والطلبة المتدربين عن الجانبين، كما سيقوم المعهد بتقديم الدعم للأكاديمية لتمكينها من تأسيس قسم للغة العربية بمكتبة الأكاديمية.
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